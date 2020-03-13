Malatya'da Korona virüs tedbirleri - Son Dakika

Malatya Battalgazi Belediyesi, koronavirüs önlemlerine yönelik millet kıraathanesi, kütüphaneler ve kursları belli bir süreliğine kapattı.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar pek çok ülkede görülen yeni tip koronavirüsü Türkiye'de de görülmesinin ardından harekete geçen Battalgazi Belediyesi, virüse karşı tedbirlerini üst düzeye çıkardı. Battalgazi Belediyesi, koronavirüs önlemlerine yönelik Millet Kıraathanesi, kütüphaneler ve kursların Milli Eğitim Bakanlığı'nın almış olduğu tedbirler çerçevesinde 14 - 30 Mart 2020 tarihleri arasında eğitim faaliyetlerine ara verildi. Tedbirler çerçevesinde Millet Kıraathanelerinde, kütüphanelerde ve kurslarda dezenfekte çalışmaları yürütülecek. Battalgazi Belediyesi olarak gerekli tedbirlerin aldığını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Bilindiği gibi dünyayı esareti altına alan koronavirüs geçtiğimiz günlerde ülkemizde de görüldü. Devletimiz tarafından öncesinde fazlasıyla tedbirlerin alınması nedeniyle korona virüsün dünya ülkelerine oranla ülkemize daha geç geldi. Ülkemizde insanımızı daha fazla tehdit etmemesi için önlemler daha da arttırıldı. Biz de bu virüsün ülkemizde görülmesinin ardından gerekli tedbirlerimizi alarak dezenfekte çalışmalarımızı başlatmıştık. Milli Eğitim Bakanlığımız önceki gün Sağlık Bakanlığımız ile yaptığı görüşmeler neticesinde bir takım tedbirler alarak okullara ara verdiğini açıkladı. Bizlerde Battalgazi Belediyesi olarak alınması gereken tedbirleri de hemen yürürlüğe koyuyoruz. Bu kapsamda vatandaşımızın yoğun olarak kullandığı ve temasın fazla olduğu Millet Kıraathanesi, kütüphaneleri ve kursları 14 - 30 Mart 2020 tarihleri arasında kapatma kararı aldık. Ekiplerimiz bu tarihler arasında da gerekli dezenfekte çalışmaları yürüteceğiz. Bu virüsten korunmanın ilk şartı temizliktir. Temizliği imandan sayan bir inancın mensupları sıfatıyla bu da milletimiz açısından işin en kolay tarafı olmalıdır. Halkımızın sağlığını düşünerek alınan bu karar doğrultusunda gerekli çalışmaları Belediyemiz olarak büyük titizlikle uygulayacağız. Bizim için öncelik insan sağlığı önemlidir. Vatandaşlarımız bu süreçte sağlık personellerimizin ikazlarına uyması gerektiğini belirtiyoruz. Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir. Her hastalık gibi bu virüse karşı da bireyler olarak göstereceğimiz dikkat ve alacağımız tedbirler en etkili korunma yöntemi olacaktır" dedi. - MALATYA