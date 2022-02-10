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Malatya'da korona virüs vaka sayıları artmaya devam ediyor - Son Dakika

Malatya'da korona virüs vaka sayıları artmaya devam ediyor

10.02.2022 15:27
Malatya'da korona virüs vaka sayıları artmaya devam ediyor

Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya'da da korona virüs vaka sayıları gün geçtikçe artıyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya'da da korona virüs vaka sayıları gün geçtikçe artıyor. Malatya'da da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre, 22-28 Ocak tarihleri arasında her yüz bin kişide görülen vaka sayısı 253,80'e yükselmişti. Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, yüz bin kişide görülen vaka sayısının bu hafta bin'e yaklaştığını öngördüklerini belirterek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre, Malatya'da 15-21 Ocak tarihleri arasında her 100 bin kişide 105,56 olan vaka sayısı 22-28 Ocak tarihleri arasında her yüz bin kişide 253,80'e yükseldi.

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, kentte vaka sayısının her hafta ikiye katlandığına dikkat çekerek, haftalık yüz bin kişide görülen vaka sayısının bu hafta bin'e yaklaştığını söyledi. Bentli, " 29 Ocak - 4 Şubat arası yüzde 100'e yakın bir artış oldu. Günlük vaka sayısı 500 civarında seyretti. Ama maalesef bu hafta daha çok arttı. Her hafta 2'ye katlanıyor. Ön gördüğümüz haftalık yüz bin kişiye göre vaka sayısı bin'e yaklaşmak üzere. Kısıtlamaların olmaması, insanların omicron varyantının hafif geçtiğini düşündüklerinden dolayı önlemleri aksatmasının büyük etkeni var" dedi.

Acil servislerdeki doluluk oranına da değinen Bentli, semptom göstermeyen hastalara Covid- 19 testi yapılmadığını yineledi. Bentli, "Test yoğunluğu çok fazla. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir günden bin 500 test alınıyor. Test için sadece Eğitim Araştırma Hastanesi'ne başvurmak yerine il müdürlüğümüze, ilçe müdürlüklerimize ulaşabilirler. Semptomsuz kişilere test vermediğimizi yinelemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

(Erdal Akbuğa-İHA)

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Koronavirüs, Malatya, Türkiye, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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