Malatya'da, koronavirüs denetimi - Son Dakika

Malatya'da, koronavirüs denetimi

MALATYA Valisi Aydın Baruş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla gerçekleştirilen denetime katıldı.

Malatya'da, koronavirüs denetimi, System.String[]

MALATYA Valisi Aydın Baruş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla gerçekleştirilen denetime katıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, 81 ilde başlattığı denetimlerde, Malatya'da da denetimler gerçekleştirildi. İşletmeler ile ticari taksi ve belediye otobüslerine yönelik denetimlere Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli ile daire müdürleri katıldı. Yapılan denetimlerde esnaf ve vatandaşlar arasında mesafenin korunması, maske kuralına uyularak alışveriş yapılması göz önünde bulundurulurken, kontrollü sosyal hayat dönemi hakkında bilgiler verildi.

'BEN GENCİM BANA BİR ŞEY OLMAZ' DÜŞÜNCESİ ÇOK YANLIŞ DÜŞÜNCE'Vali Aydın Baruş, denetimde amaçlarının koronavirüs salgını ile mücadeleye vatandaşların hassasiyet göstermelerine dikkat çekmek olduğunu ifade etti. Malatya'da geride kalan Kurban Bayramı'nın da etkisiyle vaka sayısında önemli bir artış olduğunu vurgulayan Vali Baruş, "Bizi esas endişelendiren hastanelerde tedavi gören, yoğun bakımda tedavi gören, Covid-19 salgınından dolayı değil, diğer rahatsızlıklarından dolayı tedavi gören hastalarımıza yeteri kadar dikkat etmemiz gerekiyor. Ama hastanelerimizde bu salgın nedeniyle başvuranlarla, polikliniklere başvuranların sayısında çok fazla artış olunca bu sefer diğer hastalarımız ile doktorlarımızın ve sağlık görevlilerimizin ilgilenmesi çok zorlaşıyor. Bu nedenle Malatya olarak dikkat etmemiz gereken husus üç temel kurala harfiyen riayet etmek. Maske, sosyal mesafe ve temizlik. Kişisel temizliğimizi mutlaka yapmalıyız. Ellerimizi sık sık dezenfekte etmeliyiz. Yoksa hastalığın yayılmasındaki riskin daha da artması nedeniyle, daha zor durumlarda kalabiliriz. Şu anda hastanelerimizde bir sorun yok. Tedavi koşullarımızda bir sorun yok ancak, evlerinde izole edilen ve takibi gereken çok sayıda hastamız var. Dolayısıyla sağlık görevlilerimiz bunların takibi noktasında da büyük fedakarlıkla çalışıyorlar. Ama onların da birer insan olduğunu lütfen unutmayalım.  Biz pandemi kurulumuzda, İl Hıfzıssıhha kurulumuzda bu konuları değerlendiriyoruz. Hastalığın nerede yayılım gösterdiğini, fazla yayılım gösterdiğini tespit edersek o noktalarda ekstra tedbirler alma yoluna gideceğiz. Özellikle toplu bulunulan alanlarda düğünlerde, mevlitlerde, cenaze sonrası yemekler konusunda bu konuyu değerlendiriyoruz. Riskli gördüğümüz taktirde bu konularda yasaklamalara başvuracağız. Ama  şöyle yanlış bir düşünce var, 'Ben gencim bana bir şey olmaz. Hastalığa yakalansam da ayakta geçiririm.' Bu çok yanlış bir düşüncedir. Çünkü hastalığın kimlerde ne kadar etkili olduğunu tam, kesin olarak bilmiyoruz" dedi.

Selahattin Gürkan, Koronavirüs, Malatya, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 17:37

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Malatya'da, koronavirüs denetimi - Son Dakika
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