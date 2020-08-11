Malatya'da, koronavirüs denetimi - Son Dakika

MALATYA Valisi Aydın Baruş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla gerçekleştirilen denetime katıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, 81 ilde başlattığı denetimlerde, Malatya'da da denetimler gerçekleştirildi. İşletmeler ile ticari taksi ve belediye otobüslerine yönelik denetimlere Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli ile daire müdürleri katıldı. Yapılan denetimlerde esnaf ve vatandaşlar arasında mesafenin korunması, maske kuralına uyularak alışveriş yapılması göz önünde bulundurulurken, kontrollü sosyal hayat dönemi hakkında bilgiler verildi.