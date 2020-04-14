Malatya'da koronavirüs hastası yoğun bakımdan alkışlarla servise alındı - Son Dakika

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede yoğun bakımda tedavi gören 64 yaşındaki hasta, alkışlarla normal servise alındı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, 64 yaşındaki erkek hastanın, 20 gün önce yoğun bakım servisine entübe olarak geldiği kaydedildi.

Yoğun bakım ekibince hastanın 14 gün solunum cihazına bağlı takip ve tedavisi yapıldığı belirtilen açıklamada, "8 Nisan tarihinde extübe edildi. Bugün yoğun bakım tedavisini tamamlanarak servise çıkarıldı." ifadelerine yer verildi.

Alkışlarla normal servise alınan ve bir süre gözetim altında tutulacak olan hastanın, kısa süre içerisinde şifa ile sevenlerine kavuşturulmasının ümit edildiği bildirildi.