Malatya'da, koronavirüs nedeniyle sokaklardaki banklar kaldırıldı - Son Dakika

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Malatya'da, koronavirüs nedeniyle sokaklardaki banklar kaldırıldı
6 saat önce
Malatya'da, koronavirüs nedeniyle sokaklardaki banklar kaldırıldıMalatya'da belediye ekipleri, koronavirüs önlemi olarak kentin çeşitli noktalarındaki bankları kaldırdı.
Malatya'da, koronavirüs nedeniyle sokaklardaki banklar kaldırıldı
Malatya'da belediye ekipleri, koronavirüs önlemi olarak kentin çeşitli noktalarındaki bankları kaldırdı.
Beledye ekipleri, bugün kent genelinde, taksi ve minibüsler ile ibadethaneler ve otogarda dezenfekte çalışması yaptı. Belli noktalara da virüsten nasıl korunacağının anlatıldığı broşürler astı. Tüm uyarılaravatandaşların oturmaya devam ettiği banklar da kaldırıldı.
Ekipler, beton zemine montajlı bankları söküp, kamyonetler ile belediyeye ait şantiye alanına götürdü.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:55 Kaynak: DHA
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