Malatya'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ticari taksileri dezenfekte etmeye başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte Kovid-19 ile mücadele kapsamında gerekli tedbirlerin arttırılarak devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda faaliyet gösteren ticari taksi araçlarının dezenfekte edilerek, vatandaşların daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde seyahat etmelerinin amaçlandığı aktarıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kovid-19'a karşı mücadelenin devam edeceğini aktararak, "Sağlık Bakanlığımızın ve yerelde İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu kararlara şehrimizde titizlikle uygulamaya riayet ettik. Şehrimizde yaşayan hemşehrilerimiz alınan kararlara riayet ettikleri için değerli hemşehrilerimizi tebrik ediyorum ve kutluyorum. Ülkemizin ve toplumun geleceği için gerekli kurallara uymamız ve rehavete kapılmamamız gerekir." ifadelerini kullandı.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin ise dezenfekte çalışması için belediye teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün ikinci defa araçlarımız tek tek dezenfekte ediliyor. Valilikte yapılan toplantı sonrası araçların her gün ilgili kurum/kuruluş tarafından hijyenik kontrolünün yapılarak onay alınması gerekecek. Büyükşehir Belediyemiz tarafından bizlere bu belgeler yapıldı."