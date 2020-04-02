Malatya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında iki cadde trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Malatya'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kent merkezindeki ana arterlerden İnönü ve Atatürk caddelerinin tamamını koronavirüs tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapattı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Aydın Baruş başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldığı aktarıldı.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önüne geçmenin en önemli önlemlerinden birinin insanlar arasındaki sosyal mesafenin korunması olduğu belirtilen açıklamada, araç ile yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde, ticari iş yerleri ile banka ve PTT şubelerinin bulunduğu Atatürk Caddesi ve İnönü Caddesi'nde yoğun araç ve yaya trafiği oluştuğu hatırlatıldı.

Yoğunluk nedeniyle iş yerlerinin önlerinde ticari mal ve malzemelerin yayaların kullandığı yürüyüş alanlarını kapatacak şekilde yol ve kaldırımlar üzerine konulmasının da yaya trafiğini olumsuz etkilediğin altı çizilem açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz merkezinde bulunan İnönü Caddesi ve Atatürk Caddesi'nin tamamı ile Aslantepe (Akpınar) Caddesi'nin bir kısmının ve bu caddelere açılan sokakların 3 Nisan saat 06.00'dan itibaren ikinci bir karara kadar araç trafiğine kapatılmasına, trafiğe kapatılan bölgeden sadece geçiş önceliği bulunan araçlar ile trafiğe kapatılan alanlarda ticari faaliyet yürüten esnafın mal indirme bindirme amacıyla ticari araçlarına münhasır olmak üzere saat 22.00-06.00 saatleri arasında yapacağı araç girişine izin verilmesine karar verildi."

Kurul ayrıca, cadde ve sokaklarda, zorunlu bir ihtiyacı olmaksızın sokağa çıkılarak üç veya daha fazla kişiden oluşan gruplar halinde dolaşmanın yasaklanmasını da kararlaştırdı.