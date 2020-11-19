Malatya'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 29 kişiye ceza - Son Dakika

Malatya'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 29 kişiye ceza

MALATYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmayan, karantina kurallarını ihlal eden ve açık alanlarda sigara içen 29 kişiye para cezası kesildi.

MALATYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmayan, karantina kurallarını ihlal eden ve açık alanlarda sigara içen 29 kişiye para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında, kentte yapılan denetimlerde 13 kişiye maske takmadığı, 11 kişiye de açık alanda sigara içtiği için 900'er lira ceza uygulandı. Karantina hükümlerine aykırı davrandığı belirlenen 3 kişi ise 3 bin 150'şer lira ceza uygulanarak, evine gönderildi. 2 iş yeri sahibine de yasakları ihlal ettiği için 3 bin 150'şer lira para cezası verildi.



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