Malatya'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 33 kişiye ceza - Son Dakika

MALATYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmayan ve karantina kuralını ihlal eden 33 kişiye para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında dün yapılan denetimlerde, 25 kişiye maske takmadıkları için 900'er lira ceza yazıldı.Ekipler karantina hükümlerine aykırı davrandığı belirlenen 8 kişiyi de 3150'şer lira ceza uygulayarak, yurda yerleştirdi.
- Kaynak: DHA
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