Malatya'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 47 kişiye ceza - Son Dakika

Malatya'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 47 kişiye ceza
15.11.2020 17:03
MALATYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmayan, karantina kurallarını ihlal eden ve açık alanlarda sigara içen 47 kişiye para cezası kesildi.
MALATYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmayan, karantina kurallarını ihlal eden ve açık alanlarda sigara içen 47 kişiye para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında, kentte yapılan denetimlerde; 34 kişiye maske takmadığı, 9 kişiye de açık alanda sigara içtiği için 900'er lira ceza uygulandı. Sosyal mesafe kuralını ihlal eden 1 kişiye para cezası kesilirken, karantina hükümlerine aykırı davrandığı belirlenen 2 kişi de 3 bin 150'şer lira ceza uygulanarak, yurda yerleştirildi. Bir iş yeri sahibine ise yasakları ihlal ettiği için 3 bin 150 lira para cezası verildi.
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