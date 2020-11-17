Malatya'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 78 kişiye ceza - Son Dakika

Malatya'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 78 kişiye ceza
17.11.2020 13:42
MALATYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmayan, karantina kurallarını ihlal eden ve açık alanlarda sigara içen 78 kişiye para cezası kesildi.
MALATYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmayan, karantina kurallarını ihlal eden ve açık alanlarda sigara içen 78 kişiye para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında, kentte yapılan denetimlerde; 15 kişiye maske takmadığı, 14 kişiye de açık alanda sigara içtiği için 900'er lira ceza uygulandı. Sosyal mesafe kuralını ihlal eden 33 kişiye para cezası kesilirken, karantina hükümlerine aykırı davrandığı belirlenen 1 kişi de 3 bin 150'şer lira ceza uygulanarak, yurda yerleştirildi. 15 işyeri sahibine ise yasakları ihlal ettiği için 3 bin 150 lira para cezası verildi.
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