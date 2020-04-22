Malatya'da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 3 bin 607 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları ile 14 gün karantina süresine uymayan 3 bin 607 kişiye idari para cezası uygulandı.

Vali Aydın Baruş, AA muhabirine, kentte ilk koronavirüs vaka tespitinin 15 Mart'ta yapıldığını söyledi.

Bilim Kurulunun tavsiyeleri ile Sağlık Bakanlığının talimatları kapsamında çeşitli tedbirlere başvurduklarını belirten Baruş, "14 günlük karantina süresi bizim için çok önemliydi çünkü şehir dışından gelen birinin hangi durumda olduğunu bilmiyoruz. Bugüne kadar bu karantina tebligatına uymayan 105 kişiye idari para cezası uygulandı. Diğer taraftan vakaların yayılma tehlikesi olduğu yerlerde karantina uygulaması başlattık." dedi.

Kentte bugüne kadar 7 mahalle ile 2 mahalleye bağlı mezrayı karantinaya aldıklarını bildiren Baruş, 5 mahallede salgın yayılım göstermediği için karantinanın kaldırıldığını ifade etti.

65 cadde ve sokak trafiğe kapatıldı

Vali Baruş, kent merkezinde sosyal mesafenin korunması amacıyla bazı düzenlemeler yaptıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Kent merkezinde 65 cadde ve sokakta araç trafiği yasaklandı. Bunun faydalarını gördük, insanlar en azından kaldırımın yanında yolda da yürüyerek, aralarındaki mesafeyi koruma şansına sahip oluyor. Kurallara riayet etmeyen vatandaşlar olabiliyor, bunlara gerekli idari yaptırımları uygulama yönünde tedbirlere başvuruyoruz. Bugüne kadar sosyal mesafe kuralına riayet etmeyen 333 vatandaşımıza idari para cezası uygulaması yapıldı."

Kentte hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyulduğunu, bunu ihlal edenlere ise işlem yapıldığını belirten Baruş, "11 ve 12 Nisan'da uygulanan sokağa çıkma yasağında 762 kişi, 17 ve 18 Nisan'da ise 883 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altı sokağa çıkma kısıtlamasını bugüne kadar ihlal edenlerden 65 yaş üstü bin 215 kişiye, 20 yaş altı ise 309 kişiye idari yaptırım uygulandı." diye konuştu.

"Kolaylıkla bulaşabilir"

Salgının kolayca bulaşabildiğine dikkati çeken Baruş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz her ne kadar tedbir alsak da insanlarımız kendi sağlık ve hijyen koşullarını kontrol altında tutmazsa salgın kolaylıkla bulaşabilir. Özellikle yakın çevrelerinde temas ettikleri kişilere dikkat etsinler. Temas konusunda çok dikkatli davransınlar. Çünkü salgının ilimizdeki yayılımına baktığımızda bunun genellikle yakın çevredeki insanlar yoluyla, aynı iş ortamında çalışan personel vasıtasıyla olduğunu görüyoruz. Bu kamu ve özel sektör çalışanlarımızı, vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Ellerini sık sık sabunla yıkamalarını, gerekli olan yerlerde sık sık ellerini dezenfekte etmelerini öneriyorum, bu hastalığın yayılımının önüne geçecektir. Kurallara riayet edersek, bu yasaklarla ilimizde ve Türkiye genelinde salgının yayılmasının önüne geçeriz diye düşünüyorum."

"25 bin 289 kişiye gıda ve temizlik yardımı yapıldı"

Baruş, Vefa Sosyal Destek gruplarıyla, 65 yaş ve üstü sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının evlerinde karşılandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Valilikçe bugüne kadar 65 yaş üstü vatandaşlarımızın emekli maaşı yerinde (evinde) ödendi. Kaymakamlıklar ise emekli ile 65 yaş, dul ve yetim aylığı ödemeleri noktasında 12 bin 277 kişiye yerinde ödeme yaptı. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında yapılan bin liralık ödemeler fazlar halinde devam ediyor. Birinci fazda 17 bin 643 aileye yerinde PTT ödemesi ekiplerimizce yapıldı. İkinci fazda da yaklaşık 16 bin 700 kişinin yardım dağıtım işlemleri sürüyor. Bugüne kadar kaymakamlıklarımız tarafından Vefa Sosyal Destek grupları vasıtasıyla 25 bin 289 vatandaşımıza gıda ve temizlik yardımı yapıldı."

Vali Baruş, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ayrıca gıda yardımı yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.