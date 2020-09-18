Malatya'da koronaya karşı sıkı tedbirler - Son Dakika

Malatya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 29 şahsa maske takmamaktan, 2 şahsa ise karantina kurallarına uymamaktan para cezası kesildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 17 Eylül günü 10.00 ile 16,00 saatleri arasında gerçekleştirilen Covid-19 denetimlerinin sonuçları paylaşıldı. 95 motorize ekip ile 463 personelin katıldığı denetimlerde bin 344 kişinin sorgulandığı belirtilirken, 29 şahsa maske takmamaktan, 2 şahsa ise karantina kurallarına uymamaktan idari işlem yapıldığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, "2 pazar yeri, 140 lokanta-restoran, 129 kafe, kahvehane, çay ocağı, 26 kır bahçesi, çay bahçesi, 8 düğün ve nikah yapılan yerler, 18 internet kafe, elektronik oyun yerleri, 113 berber, kuaför, güzellik merkezi, 13 park, piknik alanları, 26 alışveriş ve konaklama merkezleri, 5 luna park ve halı saha denetlenmiş, 7 işyerine ikaz tutanağı tanzim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Denetimler kapsamında 281'i toplu taşıma aracı, 230'u ise ticari araç olmak üzere toplam 945 aracın kontrol edildiği ve 4 araca 962 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. - MALATYA