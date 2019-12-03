Malatya'da "korsan kitap" operasyonu
6 saat önce
Malatya'da düzenlenen operasyonda 588 adet bandrolsüz kitap ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:54 Kaynak: AA
Malatya'da düzenlenen operasyonda 588 adet bandrolsüz kitap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 12 kitap evine operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda ele geçirilen 588 bandrolsüz kitaba el konuldu.
Söz konusu kitapların ele geçirildiği iş yerlerinin sahipleri hakkında işlem başlatıldı.
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