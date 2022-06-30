Koruyucu Aile Günü yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Koruyucu Aile Günü yürüyüşü düzenlendi

30.06.2022 21:33

Malatya'da 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Malatya'da 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Fuzuli Caddesi'nde başlayan ve Millet Bahçesi'nde sona eren yürüyüşe, Malatya Valisi Hulusi Şahin ile eşi Ebru Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Cevdet Tatar, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın ile koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.

Yürüyüş sırasında 0-6 yaşlarındaki çocuklar ve koruyucu aileleri, Büyükşehir Belediyesine ait üstü açık otobüs ile korteje katılarak cadde üzerindeki vatandaşları selamladı.

Yürüyüşün ardından Vali Şahin, gazetecilere, bir memleketin medeniyet seviyesinin dezavantajlı kesimlerine vermiş olduğu değerle ölçüldüğünü ve bu nedenle engelli, yaşlı ve yardıma muhtaç kesimlere daha fazla destek olunması gerektiğini söyledi.

Türk-İslam medeniyetinin de çocuklara çok büyük değer atfettiğini, yetim ve öksüz hakkını her şeyin üstünde tuttuğunu vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Annesinin, babasının desteğinden, korumasından, şefkatinden uzak kalmak zorunda kalmış çocuklarımız var. Çeşitli sebeplerle toplumun her kesiminde bunlar olabilir. Koruyucu ailelerimiz bu çocukları alıyor, evlerinde kendi çocuklarından ayrı tutmayarak anne baba şefkati veriyorlar. İşte bizim aradığımız böyle şefkatli aileler. Malatya'da böyle 41 tane çok değerli ailemiz var ama çok daha fazla olması lazım. Çünkü bu şekilde anne baba şefkatine muhtaç çok sayıda evladımız var. Hem Malatyalılara hem de milletimizin tüm fertlerine sesleniyoruz, eğer imkanınız, gücünüz varsa bundan daha iyi bir iyilik, daha iyi bir hayır düşünülemez, bir çocuğa ev olun, yuva olun, anne baba olun."

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan da koruyucu ailenin önemine değinerek, "Bu çocuklarımızın içerisinde bir tanesi bu memleketin geleceğine yön verecek bir eğitim öğretim formasyonu içerisinde olursa bir ülkeyi kurtarma gibi bir şansımız olur." dedi.

Etkinlik, Millet Bahçesi'nde çocuklar için düzenlenen eğlencelerle devam etti.

YORUMLAR
500
Bingöl'de 30 Haziran Koruyucu Aile Günü yürüyüşü düzenlendi Bingöl'de 30 Haziran Koruyucu Aile Günü yürüyüşü düzenlendi 'Koruyucu Aile Günü' yürüyüşü düzenlendi 'Koruyucu Aile Günü' yürüyüşü düzenlendi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koruyucu Aile Günü yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:27 Ekiplerin durduğu araçtan 75 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
22:25 Kartlardaki temassız ödeme limiti 500 liradan 750 liraya çıkarıldı
21:00 Sulama kanalının sifonu patladı, 120 ton buğday suya kapıldı
21:19 Kurban kesim bedellerini Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan açıkladı: Yurt içi 2 bin 250 TL, yurt dışı bin 800 TL
21:16 Ankara'da yaşanan sel felaketini paylaşan Melih Gökçek, kendisini jelibon çıkışı sebebiyle eleştirenlere yüklendi
20:31 Otomobil taşıyan tır viyadükten uçtu: 1 kişi yaralandı
20:11 Başkentte yaşanan selde bir kişi yaşamını yitirdi, kayıp bir kişi için çalışmalar sürüyor
18:11 CHP Elazığ İl Başkanı Duran: Nehre akan bir siyanür var
17:35 Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezleri çalışanları 2 gün iş bıraktı
19:00 Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif, Komisyonda kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 22:49:58. #1.12#
SON DAKİKA: Koruyucu Aile Günü yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement