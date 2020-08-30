Malatya'da Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanmasını denetledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Baruş, toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından koronavirüs salgınının yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alınan tedbirlerin ve kararların uygulamalarını denetledi.

İl merkezde bulunan bazı cadde ile sokaklarda yer alan iş yerlerini, lokantaları, kahvehaneleri, çay ocakları, şehir içi minibüsleri ve ticari taksileri denetleyen Baruş, denetimlerde maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasının koronavirüsle mücadeledeki önemine dikkat çekti.

Kovid-19 tedbirlerine ve kurallarına uyan iş yeri sahiplerine ve vatandaşlara teşekkür eden Baruş, kurallara uygun davranmayan vatandaşlara ve iş yeri sahiplerine de ikazda bulunarak, kurallara uygun hareket etmelerini istedi.

Baruş'a İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de eşlik etti.