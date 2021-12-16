Malatya'da Kovid-19 için "2. doz veya hatırlatma dozlarınızı tamamlayın" çağrısı - Son Dakika

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilk doz aşısını yaptırıp halen ikinci doz aşısını yaptırmamış veya hatırlatma dozunu tamamlamamış olan vatandaşları sağlık tesislerine beklediklerini bildirdi.

Bentli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlara aşı çağrısında bulundu.

Aşının ihmal edilmemesini isteyen Bentli, şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Omicron varyantının önümüzdeki günlerde ülkemizde de baskın duruma gelmesi göz önünde bulundurularak hatırlatma dozu ile ilgili alınan yeni karar; 'Daha önce ister inaktif ister mRNA aşısı ile aşılanmış olsun tüm vatandaşlarımız belirlenmiş aşı takviminin üzerinden üç aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı türü ile hatırlatma dozu aşısı olabileceklerdir.' şeklinde olmuştur. Bu nedenle ilk doz aşısını yaptırıp, hala 2. doz aşısını yaptırmamış veya hatırlatma dozunu tamamlamamış olan vatandaşlarımızı bir an önce aşılarını yaptırmak için sağlık tesislerimize bekliyoruz."