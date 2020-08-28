Malatya'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Malatya'da, İl jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk bölgelerindeki yol kontrol noktalarında araçları durdurarak, Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Semt pazarlarında denetim yapan ekipler, esnaf ve vatandaşları sosyal mesafe kuralına riayet etmelerini ve maske takmalarını istedi.

Jandarma araçlarından ise vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması ile Kovid-19 tedbirlerine uyulması yönünde anonslar yapıldı.

Ekipler, denetimler esansında maskesi olmayan vatandaşlara ise maske dağıttı.

Market, bakkal gibi iş yerlerinin yanı sıra, kuru kayısı işleme tesislerini de denetleyen jandarma, Kovid-19 tedbirlerini uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Düğünlerde de denetim yapan ekipler, vatandaşların Kovid-19 tedbirlerine uymaları noktasında gerekli uyarıları yaptı.