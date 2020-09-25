Malatya'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Malatya'da jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 19 kişiye toplam 21 bin 600 lira idari para ceza uyguladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent genelinde yapılan uygulamada Kovid-19 tedbirleri denetlendi.
Ekipler, Yeşilyurt, Doğanşehir ve Kuluncak ilçelerindeki denetimlerde maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 19 kişiye toplam 21 bin 600 lira idari para cezası verdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 14:29 - Kaynak: AA
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