Malatya'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Malatya'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Malatya'da jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 19 kişiye toplam 21 bin 600 lira idari para ceza uyguladı.

Malatya'da jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 19 kişiye toplam 21 bin 600 lira idari para ceza uyguladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent genelinde yapılan uygulamada Kovid-19 tedbirleri denetlendi. Ekipler, Yeşilyurt, Doğanşehir ve Kuluncak ilçelerindeki denetimlerde maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 19 kişiye toplam 21 bin 600 lira idari para cezası verdi.

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