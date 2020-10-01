Son dakika haber: Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimi - Son Dakika

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Vali Aydın Baruş, beraberinde İl Pandemi Kurulu üyeleriyle Merkez Battalgazi ilçesinde denetim yaptı.

İş yerlerini kontrol eden Baruş, esnaftan salgın tedbirlerine uymalarını istedi.

Baruş, gazetecilere, İçişleri Bakanlığının talimatıyla her hafta kent genelinde yaptıkları denetimleri sürdürdüklerini söyledi.

Denetimlerin 500 ekiple gerçekleştiğini belirten Baruş, şöyle konuştu:

"Uyarıya rağmen kurallara uyulmuyorsa para cezası uyguluyoruz, akabinde iş yeri kapatma cezası veriyoruz. Nitekim kapattığımız iş yerleri oldu. Esnafımız mağdur olmaması için kurallara harfiyen riayet etmeli. İç İşleri Bakanlığı İş Yeri Denetim Sistemine geçtiğimizden bu yana 146 bin 146 denetim yapmışız. Bunların 1269'u ihbar üzerine denetim. 50 bin 606 iş yeri denetimimiz var. Malatya'da günde ortalama 4 bin denetim yapıyoruz. Denetim yönünden eksiğimiz yok."

Evde Hayat Var (HES) kodunun yakın zamanda toplu taşıma araçlarına uygulanmaya başlayacağını bildiren Baruş, gerekli çalışmaların yapıldığını ifade etti.