Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 16 kişiye 55 bin 504 lira ceza verildi - Son Dakika

Malatya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye, 55 bin 504 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Battalgazi, Doğanşehir, Akçadağ ve Kuluncak ilçelerindeki denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ve izolasyon kurallarını ihlal eden 16 kişiye, toplam 55 bin 504 lira ceza uygulandı.