Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 20 kişiye ceza - Son Dakika

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayan ve karantina kurallarını ihlal eden 20 kişiye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekiplerince Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan kontrollerde 19 kişiye maske takmamaktan, 1 kişiye ise karantina ihlalinden ceza kesildi.

Öte yandan, 2 kıraathaneye de "oyun oynatmaktan" işlem yapıldı.