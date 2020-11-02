Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 24 kişiye ceza - Son Dakika

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske kuralını ihlal eden 24 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında son 24 saatte kent genelinde market, kuaför, piknik alanı, pazar yeri, AVM, spor merkezi, kahvehane, düğün salonu gibi toplam 427 iş yeri ile toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirildi.

Pandemi tedbirlerine uyulmayan toplu taşıma araçlarına 1200 lira, ticari taksilere ise 5 bin 552 lira ceza kesildi.

Ekipler, maske takmayan 24 kişiye ise cezai işlem uyguladı.