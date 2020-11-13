Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 33 kişiye cezai işlem yapıldı - Son Dakika

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 33 kişiye cezai işlem yapıldı

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 33 kişiye cezai işlem uygulandı.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 33 kişiye cezai işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, koronavirüs ile mücadelede son 24 saatte market, kuaför ve berber, piknik alanı, pazar yeri, AVM, toplu taşıma, kahvehane, lokanta, spor merkezi, düğün salonu, hamam ve sauna, kasap pazarı, ticari taksi, 262 iş yeri, konaklama tesisi, taziye yeri, MAŞTİ ve tren garı, cami ve açık alanlarda denetim yaptı. Ekipler 25 kişiye maske takmamaktan ceza yazdı. Kovid-19 temaslısı olmasına rağmen karantina kuralına uymadığı tespit edilen 8 kişi ise cezai işlemin ardından ikametlerine yönlendirildi.

Son Dakika

Güne düşüşle başlayan gram altın 462 lira seviyesinde işlem görüyor

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak

Bu kadar da olmaz! Çam sakızı için ağaçları getirdikleri hale vatandaşlar isyan etti

Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak

Temizlik yaparken camdan düştü, yatak süngerlerinin üzerinden sekti: O anlar kamerada

Böylesi filmlerde olmaz! Yaptığı kazayı kaydeden vatandaş şans eseri başka bir kazayı da kayda aldı

Son Dakika! Çocuk parkındaki sembol tartışma yaratmıştı! Belediye Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürü görevden alındı

Ege kıyılarına kadar gelen dikenli deniz kestanesi için profesör uyardı: Temas halinde direkt zehirler