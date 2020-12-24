Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 36 kişiye ceza - Son Dakika

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 36 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, maske takma kuralını ihlal eden 5 kişiye 4 bin 500 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 31 kişiye ise 27 bin 900 ceza kesildi.

Ekipler 694 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken 7 araca işlem yaptı.