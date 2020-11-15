Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 46 kişiye ceza - Son Dakika

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 46 kişiye ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri market, kuaför ve berber, piknik alanı, pazar yeri, AVM, toplu taşıma, kahvehane, lokanta, spor merkezi, düğün salonu, hamam ve sauna, kasap pazarı, ticari taksi, işyeri, konaklama tesisi, taziye yeri, MAŞTİ ve tren garı ile cami ve açık alanları kontrol etti.

Ekipler, 34 kişiye maske takmamaktan, 1 kişiye sosyal mesafe ihlalinden, 9 kişiye yasak alanda sigara içmekten ve 1 iş yerine kural ihlalinden cezai işlem uyguladı.

Kovid-19 temaslısı olup karantina kuralını ihlal eden 2 kişi de ceza uygulandıktan sonra ikametlerine yönlendirildi.