Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 84 kişiye ceza - Son Dakika

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 84 kişiye ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik son 24 saatte gerçekleştirilen denetimler kapsamında, maske takma kuralını ihlal eden 1 kişiye 900 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 83 kişiye ise toplam 74 bin 700 lira ceza kesildi.

Ekipler, ayrıca 203 iş yeri ile 42 toplu taşıma aracını denetledi.