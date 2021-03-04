Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" başladı - Son Dakika

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" başladı

04.03.2021 17:57
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine yönelik

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" uygulaması Malatya'da hayata geçirildi.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" uygulaması Malatya'da hayata geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ile tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması amacıyla Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Pandemi Kurulu üyeleri ile denetim faaliyetine katıldı.

Denetlemede açıklama yapan Baruş, Kovid-19 tedbirlerine uymanın salgınla mücadelede çok önemli olduğunu belirtti.

Vatandaşların "Nasıl olsa vaka sayıları düştü, hasta sayılarımız düştü, dolayısıyla biz normal hayatımıza kaldığı yerden devam edebiliriz" diye böyle bir yanılgıya düşmemesi gerektiğini aktaran Baruş, şöyle devam etti:

"Kesinlikle bu düşünceye kapılmamamız lazım. Yoksa tekrar eski günlere geri döneriz. Bu konuda tedbirli olmamız lazım. Alınan tedbirlere harfiyen riayet etmemiz lazım. Bu kısıtlamaların kalkması tabii hepimizi sevindirdi. Hem esnafımız, hem vatandaşımız biraz daha rahat hareket edebilme, sosyal hayatını daha rahat devam ettirebilme açısından belirli imkanlara kavuştu. Ancak, şunu buradan hatırlatmak istiyorum. Özellikle son 3 günde ilimizde vaka sayılarında ciddi yükseliş var. Bu da şunu gösteriyor. Gerek havaların güzelleşmesi, sıcaklığın artması münasebetiyle vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın dışarıya daha fazla çıkması sonucu, temas anlamında artış olması nedeniyle, bu vaka sayılarındaki artışın oluştuğunu düşünüyoruz. Bu da bizi endişelendiriyor Bunu açıkça söylemek lazım."

İllerin risk gruplarının her iki haftada bir değerlendirileceğini hatırlatan Baruş, bu değerlendirme neticesinde ise kısıtlamaların değişeceğinin bildirdi.

Kentin orta risk grubunda bulunduğunu, vaka sayılarında artışı önlemek için tedbirlere riayet edilmesi gerektiğin dile getiren Baruş, şunları kaydetti:

"Eğer bu tedbirlere riayet etmezsek bu kısıtlamanın tekrar gündeme geleceğini söylemiştik. Aradaki fark nedir? Eğer Malatya'da biz bulunduğumuz orta risk grubunda vaka sayısı artış ve diğer etkenler nedeniyle yüksek risk grubuna yükselirsek nelerle karşılaşacağız. Bir pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması gündeme tekrar gelecek. Şu anda sokağa çıkma yasağı hafta sonları için kaldırıldı ama eğer yüksek risk grubuna girersek bu kısıtlama tekrar gündeme gelecek. İkincisi, okullarımızda ara sınıflarda yani 5-6-7. sınıflar 9-10-11 sınıflar eğitimine tekrar devam edemeyecek. Okullarına gidemeyecek sadece 8 ve 12. sınıflar eğitim alabilecek ve ilkokullar eğitim alabilecek."

Vali Baruş, kadınlardan ise değişik adlar altında bir araya gelme, gün düzenleme gibi faaliyetlerden kesinlikle uzak durmalarını istedi.

Malatya, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine yönelik 'Dinamik Denetim Süreci' başladı - Son Dakika


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