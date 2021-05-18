Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye 15 bin 300 lira ceza - Son Dakika

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 13 kişiye 11 bin 700, maske takmayan 4 kişiye 3 bin 600 lira olmak üzere toplam 15 bin 300 lira ceza kesildi.

Ekipler, 1803 iş yeri ile 253 toplu taşıma aracını denetledi. 3 iş yeri ve 13 toplu taşıma aracına yönelik işlem yapıldı.