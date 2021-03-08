Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye 18 bin 858 lira para cezası uygulandı - Son Dakika

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye 18 bin 858 lira para cezası uygulandı
08.03.2021 12:55
Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye para cezası kesildi, izolasyon kurallarını ihlal eden 2 kişi de yurda yerleştirildi.
Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye para cezası kesildi, izolasyon kurallarını ihlal eden 2 kişi de yurda yerleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlaması ve maske takma kuralını ihlal eden 18 kişiye 18 bin 858 lira ceza uygulandı.
Polis ekipleri, 936 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken 2 araca işlem yaptı.
İzolasyon kurallarını ihlal eden 2 kişi ise yurda yerleştirildi.
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