Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 22 kişiye para cezası - Son Dakika

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 22 kişiye para cezası

26.01.2021 13:55
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 22 kişiye para cezası, System.String[]

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 22 kişiye para cezası verildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 22 kişiye para cezası verildi.

Kent genelinde devam eden Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün maske takmayan 3, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 5, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 14 kişiye para cezası uygulandı.

İzolasyon kuralını ihlal eden bir kişi ise ikametine yönlendirdi.

Öte yandan, 167 toplu taşıma aracında denetim yapan ekipler, kurallara uymadığı belirlenen 6 araca işlem yaptı.

Para Cezası, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 22 kişiye para cezası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İran, Rus Sputnik V koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi Son Dakika! Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füzeli saldırı girişimi hava savunma sistemleri sayesinde engellendi Sumudica'dan imza töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Tanışmak çok istedim ama olmadı Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a transfer yasağı getirildi Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı İstanbul'un Esenyurt ve Fatih ilçelerinde yabancıların istisnalar hariç "ikamet izin başvuruları" sınırlandırıldı Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı
Suriye'nin Al-Hasakah kentinde 5.2 büyüklüğünde deprem! Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman'da da hissedildi Suriye'nin Al-Hasakah kentinde 5.2 büyüklüğünde deprem! Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman'da da hissedildi         
14:38
Borcu olan tütün üreticisi sinir krizi geçirdi! Bankanın önünde kendini yakmak istedi Borcu olan tütün üreticisi sinir krizi geçirdi! Bankanın önünde kendini yakmak istedi         
14:16
Borsanın en değerli şirketi Ford Otosan oldu Borsanın en değerli şirketi Ford Otosan oldu         
13:51
Annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldüren zanlının ilk sözleri: Klozette uyuşturucu maddeleri gördüm Annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldüren zanlının ilk sözleri: Klozette uyuşturucu maddeleri gördüm         
13:38
Uludağ'daki Uludağ'daki "korona" partisine ceza yağdı: Otelin faaliyetleri 10 gün durduruldu, 76 bin TL para cezası kesildi         
13:09
Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size? Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size?         
12:48
Bilim insanları uyardı: Halk sağlığı açısından evcil hayvanlar için de korona aşısı geliştirilmeli Bilim insanları uyardı: Halk sağlığı açısından evcil hayvanlar için de korona aşısı geliştirilmeli         
12:33
CHP'li belediye başkanının, kardeşini 3 birimin müdürü yaptığı ortaya çıktı CHP'li belediye başkanının, kardeşini 3 birimin müdürü yaptığı ortaya çıktı         
11:56
Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaşan koca hakim karşısında Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaşan koca hakim karşısında         
11:32
"O Bu Gece Gelecek" şarkısıyla hayatımıza girmişti! Cesur pozlar veren Şahsenem çok iddialı         
11:26
Instagram'ın açığını bulan lise öğrencilerine şaka gibi ödül Instagram'ın açığını bulan lise öğrencilerine şaka gibi ödül         
11:24
Türkiye'nin gururu tabancalar Amerika'da satışa çıkıyor Türkiye'nin gururu tabancalar Amerika'da satışa çıkıyor         
11:13
Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm         
10:46
2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu 2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu         
10:45
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız         
09:06
Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş         
07:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 14:58:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 22 kişiye para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei