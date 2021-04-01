Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 22 kişiye 19 bin 800 lira para cezası kesildi - Son Dakika

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 22 kişiye 19 bin 800 lira para cezası kesildi
01.04.2021 10:11
Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 22 kişiye para cezası kesildi, izolasyon kurallarını ihlal eden 4 kişi yurda yerleştirildi.
Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 22 kişiye para cezası kesildi, izolasyon kurallarını ihlal eden 4 kişi yurda yerleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte Kovid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 22 kişiye 19 bin 800 lira ceza uygulandı.
Polis ekipleri, 262 iş yeri ile 201 toplu taşıma aracını denetlerken 11 araca işlem yaptı.
İzolasyon kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 4 kişi ise yurda yerleştirildi.
Son Dakika Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 451 liradan işlem görüyor Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin? Cadde ortasında bir kadının boynundan kolyesini çalan hırsız, zorla girdiği evde yorgan altında saklanırken yakalandı Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre yüzünden sosyal medyanın diline düştü