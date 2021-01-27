Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 23 kişiye para cezası - Son Dakika

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 23 kişiye para cezası

27.01.2021 12:39
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 23 kişiye para cezası, System.String[]

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 23 kişiye para cezası verildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 23 kişiye para cezası verildi.

Kent genelinde devam eden Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 23 kişiye para cezası uygulandı.

İzolasyon kuralını ihlal eden bir kişi ise evine gönderildi.

Öte yandan, 315 iş yeri ile 182 toplu taşıma aracını denetleyen ekipler, kurallara uymadığı belirlenen 1 iş yeri ile 2 toplu taşıma aracına işlem yaptı.

Para Cezası, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 23 kişiye para cezası - Son Dakika


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