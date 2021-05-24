Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 27 kişiye 24 bin 300 lira ceza - Son Dakika

Ekipler, 1909 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetledi, 4 iş yeri ile 2 araca yönelik işlem yaptı.

Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti