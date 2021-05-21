Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 34 kişiye 30 bin 600 lira ceza - Son Dakika

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 34 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 26 kişiye 23 bin 400, maske takmayan 8 kişiye 7 bin 200 lira ceza kesildi.

Ekipler, 1734 iş yeri ile 354 toplu taşıma aracını denetledi. 10 iş yeri ile 23 toplu taşıma aracına yönelik işlem yapıldı.