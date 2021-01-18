Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 36 kişiye para cezası - Son Dakika

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 36 kişiye para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte Kovid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 28 kişiye 25 bin 200 lira, maske takma kuralını ihlal eden 8 kişiye ise 7 bin 200 lira ceza uygulandı.
Polis ekipleri 208 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.
Kaynak: AA
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