Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 36 kişiye 32 bin 400 lira ceza - Son Dakika

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 36 kişiye 32 bin 400 lira ceza

23.05.2021 10:08
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 36 kişiye 32 bin 400 lira ceza, System.String[]

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 36 kişiye para cezası uygulandı.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 36 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 31 kişiye 27 bin 900, maske takmayan 5 kişiye 4 bin 500 lira ceza kesildi.

Ekipler, 1892 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetledi, 9 iş yeri ile 1 araca yönelik işlem yaptı.

İzolasyon kurallarını ihlal eden 1 kişi yurda yerleştirilirken, 1 kişi ise evine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 36 kişiye 32 bin 400 lira ceza - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Emre Belözoğlu ve Sergen Yalçın'ı kıyaslayan Daum'dan olay yaratacak yorum Emre Belözoğlu ve Sergen Yalçın'ı kıyaslayan Daum'dan olay yaratacak yorum Sendikaların ortak talepleri Bakanlığa sunuluyor! 700 bini aşkın kamu işçisi gözünü zam pazarlığına dikti Sendikaların ortak talepleri Bakanlığa sunuluyor! 700 bini aşkın kamu işçisi gözünü zam pazarlığına dikti Atletico Madrid'in şampiyonluk kutlamalarında 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Atletico Madrid'in şampiyonluk kutlamalarında 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Peker'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Bu kez Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı Peker'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Bu kez Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı Yasemin Allen'ın bikinili yatak pozunda, telefon detayı dikkatlerden kaçmadı Yasemin Allen'ın bikinili yatak pozunda, telefon detayı dikkatlerden kaçmadı Soylu'nun Soylu'nun "Karısının iç çamaşırına saklanan edepsiz" sözlerine Peker'den yanıt geldi Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Ayrı dünyaların insanlarıyız" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Doğrudur, öyle bir dünyada işimiz yok Sedat Peker, YouTube hesabında yayınladığı videolarda mekan değişikliğine gitti Sedat Peker, YouTube hesabında yayınladığı videolarda mekan değişikliğine gitti

Son Dakika Haberleri
12:19 Bu kadarı 'Yok artık' dedirtti! Gözlerinin önünde dayak yiyen kadını film izler gibi izlediler
12:10 Sendikaların ortak talepleri Bakanlığa sunuluyor! 700 bini aşkın kamu işçisi gözünü zam pazarlığına dikti
11:57 Metrobüste "bacak bacak üstüne attın" tartışması! O anlar cep telefonuyla kaydedildi
11:55 Atletico Madrid'in şampiyonluk kutlamalarında 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
11:53 Kayıp ilanı verdiği karısını öldürüp, halıya sarıp kepçeyle gömmüş
11:50 Peker'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Bu kez Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı
11:32 Verdiği vaazda Ali Koç'u hedef almıştı! Diyanet, müftü Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlattı
11:31 Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu
10:47 Askere gitmeye hazırlanan genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü
10:45 Türkiye'de de kullanılan BioNTech aşısının, Hint mutasyonuna karşı yüzde 88 oranında koruma sağladığı ortaya çıktı
Bu kadarı 'Yok artık' dedirtti! Gözlerinin önünde dayak yiyen kadını film izler gibi izlediler Bu kadarı 'Yok artık' dedirtti! Gözlerinin önünde dayak yiyen kadını film izler gibi izlediler         
12:20
İran'dan İsrail'i kızdıracak adım! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular İran'dan İsrail'i kızdıracak adım! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular         
12:13
Metrobüste Metrobüste "bacak bacak üstüne attın" tartışması! O anlar cep telefonuyla kaydedildi         
11:58
Kayıp ilanı verdiği karısını öldürüp, halıya sarıp kepçeyle gömmüş Kayıp ilanı verdiği karısını öldürüp, halıya sarıp kepçeyle gömmüş         
11:53
Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu         
11:31
Askere gitmeye hazırlanan genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü Askere gitmeye hazırlanan genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü         
10:48
Bulundukları yerde uygulanacak! Tarım işçilerine aşı müjdesi Bulundukları yerde uygulanacak! Tarım işçilerine aşı müjdesi         
09:28
Sedat Peker yeni videoda, Sedat Peker yeni videoda, "Darbe için zemin hazırlıyor" iddialarına cevap verdi: Sokağa inin dersem bilin ki kızımın başına silah dayamışlardır         
09:14
Rol aldığı dizi final yapan Hazar Ergüçlü tatile koştu! İlk işi bikinili fotoğraf paylaşmak oldu Rol aldığı dizi final yapan Hazar Ergüçlü tatile koştu! İlk işi bikinili fotoğraf paylaşmak oldu         
00:17
Burak Yılmaz'ın veliahtından akılalmaz gol! 18'lik Enis, orta sahanın gerisinden attığı şutla hedefi 12'den vurdu Burak Yılmaz'ın veliahtından akılalmaz gol! 18'lik Enis, orta sahanın gerisinden attığı şutla hedefi 12'den vurdu         
23:38
Müftünün vaazda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alması sosyal medyada tepki çekti Müftünün vaazda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alması sosyal medyada tepki çekti         
22:43
Köpeğe tecavüz iddiası! Bitkin halinden şüphelendiler Köpeğe tecavüz iddiası! Bitkin halinden şüphelendiler         
21:12
Mahkeme TOKİ'nin yaptığı projeyi iptal etti, devletin milyonlarca lirası çöpe gitti Mahkeme TOKİ'nin yaptığı projeyi iptal etti, devletin milyonlarca lirası çöpe gitti         
16:38
Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli Bahar Öztan son halini sevenleriyle paylaştı Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli Bahar Öztan son halini sevenleriyle paylaştı         
16:17
Son dakika: Türkiye Kıbrıs Türkü'nü bir kez daha kimseye muhtaç etmedi! KKTC'nin tarımı için can suyu olacak proje hayata geçiyor Son dakika: Türkiye Kıbrıs Türkü'nü bir kez daha kimseye muhtaç etmedi! KKTC'nin tarımı için can suyu olacak proje hayata geçiyor         
15:46
Kurt köpeği ile eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanın ölümüne kavgası kamerada Kurt köpeği ile eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanın ölümüne kavgası kamerada         
10:49
Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu         
10:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2021 12:26:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 36 kişiye 32 bin 400 lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement