Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 36 kişiye 32 bin 400 lira ceza - Son Dakika

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 36 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 31 kişiye 27 bin 900, maske takmayan 5 kişiye 4 bin 500 lira ceza kesildi.

Ekipler, 1892 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetledi, 9 iş yeri ile 1 araca yönelik işlem yaptı.

İzolasyon kurallarını ihlal eden 1 kişi yurda yerleştirilirken, 1 kişi ise evine gönderildi.