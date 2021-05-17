Malatya'da, 46 kişiye 41 bin lira 'koronavirüs' cezası - Son Dakika

MALATYA'da, sokağa çıkma kısıtlaması ile maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 46 kişiye, 41 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince kent genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı. Son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 46 kişiye 41 bin 400 lira ceza kesildi. Ekipler, 717 iş yeri ile 257 toplu taşıma aracını denetlerken, 3 iş yeri ile 3 araca da işlem yapıldı.