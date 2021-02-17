Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye para cezası - Son Dakika

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye para cezası kesildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin denetimlerinde, maske takmayan 1, sigara içme yasağını ihlal eden 1 ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 6 kişiye para cezası verildi.
Denetimlerde, 180 iş yeri, 94 toplu taşıma aracı ile semt pazarları da kontrol edildi. Ekipler, 1 toplu taşıma aracına yönelik işlem yaptı.
Kaynak: AA
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