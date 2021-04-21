Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 75 kişiye 67 bin 500 lira ceza kesildi - Son Dakika

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 75 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte Kovid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 38 kişiye 34 bin 200, maske takmayan 30 kişiye 27 bin, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 7 kişiye ise 6 bin 300 lira ceza uygulandı.

Polis ekipleri, 2 bin 29 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken, 5 iş yeri ile 2 araca işlem yapıldı.