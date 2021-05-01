Ekipler, 331 iş yeri ile 176 toplu taşıma aracını denetledi. 1 iş yeri ile 1 araca yönelik işlem yapıldı.

Son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye 63 bin 900, maske takmayan 5 kişiye 4 bin 500 lira ceza kesildi.

Malatya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 76 kişiye para cezası kesildi.

Son Dakika › Güncel › Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 76 kişiye 68 bin 400 lira ceza kesildi - Son Dakika

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