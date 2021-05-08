Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 78 kişiye 70 bin 200 lira ceza - Son Dakika

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 78 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 67 kişiye 60 bin 300, maske takmayan 3 kişiye 2 bin 700 ve sosyal mesafeye uymayan 8 kişiye ise 7 bin 200 lira olmak üzere 78 kişiye toplam 70 bin 200 lira ceza kesildi.

Ekipler, 1046 iş yeri ile 136 toplu taşıma aracını denetledi, 17 iş yerine yönelik işlem yapıldı.

İzolasyon kurallarını ihlal eden 3 kişi ise evine gönderildi.