Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 79 kişiye 71 bin 100 lira ceza - Son Dakika

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 79 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 74 kişiye toplam 66 bin 600, maske takmayan 5 kişiye ise 4 bin 500 lira ceza kesildi.

1435 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetleyen ekipler, 10 iş yeri hakkında işlem yaptı.

İzolasyon kurallarını ihlal eden 2 kişi ise evine gönderildi.