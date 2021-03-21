Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 7 bin 200 lira ceza uygulandı - Son Dakika

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 7 bin 200 lira ceza uygulandı

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası kesildi, izolasyon kurallarına uymayan 5 kişi yurda yerleştirildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası kesildi, izolasyon kurallarına uymayan 5 kişi yurda yerleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye 3 bin 600 lira, maske takma kuralını ihlal eden 4 kişiye 3 bin 600 lira ceza uygulandı. Polis ekipleri, 556 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetledi, 4 araca işlem yaptı. İzolasyon kurallarını ihlal eden 5 kişi yurda yerleştirildi.

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