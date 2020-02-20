Malatya'da Kovid-19 vakasının karantinada olduğu iddiasına yalanlama - Son Dakika
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Malatya'da Kovid-19 vakasının karantinada olduğu iddiasına yalanlama

7 saat önce

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir hastanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinaya alındığı iddiasının gerçek dışı olduğu bildirildi.

Malatya'da Kovid-19 vakasının karantinada olduğu iddiasına yalanlama, System.String[]

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir hastanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinaya alındığı iddiasının gerçek dışı olduğu bildirildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyada "Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs şüphesi üzerine bir kişi karantinaya alındı." şeklinde paylaşımlar yapıldığını belirtti.

Söz konusu paylaşımın kesinlikle gerçeği yansıtmadığını bildiren Aktürk, "Hastanemizde, şu an itibarıyla koronavirüs (Kovid-19) vakası veya şüphelisi bir hasta yoktur. Vatandaşlarımızın resmi makamlar dışında yapılan açıklamalara itibar etmemeleri önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:50 Kaynak: AA
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