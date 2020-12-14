Malatya'da küçük esnafa destek kampanyası büyüyor - Son Dakika

Malatya'da küçük esnafa destek kampanyası büyüyor

14.12.2020 15:49

Malatya'da küçük esnafa destek kampanyası büyüyor Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sadıkoğlu'nun başlattığı destek kampanyası tüm ülkeye yayılıyor TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen küçük esnafa...

Malatya'da küçük esnafa destek kampanyası büyüyor

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sadıkoğlu'nun başlattığı destek kampanyası tüm ülkeye yayılıyor

MALATYA - TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen küçük esnafa destek verilmesi için başlattığı kampanya tüm ülkeye yayılıyor. Sadıkoğlu, vatandaşlara çağrıda bulunarak, alışverişlerinin yerel esnaflardan yapılmasını istedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca insanın yaşamını kaybetmesine neden olan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de de birçok sektörü olumsuz etkiledi. Virüsün yayılımının azaltılması adına alınan yeni tedbirlerle birlikte bazı sektörler de işyerleri kapanırken, bu süreçten en çok küçük esnaf etkilendi. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun geçtiğimiz günlerde başlattığı esnafına sahip çık kampanyası bu süreçte esnaf için adeta umut oldu. Kampanyanın kısa sürede ülke geneline yayılması ve diğer STK'larında destek vermesi ile küçük esnaftan alışveriş yapılması yönündeki çağrılar olumlu cevap buldu.

MTSO tarafından bastırılan ve üzerinde 'Alışverişini yerel esnafından yap, esnafına sahip çık' afişleri de kentteki tüm esnafların işyerlerine asılıyor. Ayakkabıcılar Çarşısını ziyaret ederek esnafla görüşen MTSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, buradaki bir esnaftan alışveriş yaparak kampanyaya da destek verdi.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sadıkoğlu, esnafların pandemi sürecinde alınan tedbirler nedeniyle zor bir süreçten geçtiğinin altını çizerek, " Özellikle küçük esnaflarımız bu süreçte mağdur oldu. Bizde oda olarak başlattığımız kampanya ile Malatya halkından destek bekliyoruz. Kısıtlamaların sürdüğü bu günlerde halkımız tüm ihtiyaçlarını yerel esnaflardan karşılasın, yoksa her zaman yüz yüze baktığımız, kara günde yanımızda olan esnafımızı yaşatamazsak, kaybolup gidecekler." dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak meşaleyi Malatya'ya yaktıklarını ve bu kampanyanın kısa sürede diğer illerde de başladığını söyleyen Sadıkoğlu, "Bu projemiz Malatya'dan Türkiye'ye yayıldı, bunun öncüsü olmaktan da gurur duyuyoruz. Herkesi kendi yerel esnafından alışveriş yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Malatya'da küçük esnafa destek kampanyası büyüyor
Malatya'da küçük esnafa destek kampanyası büyüyor
Malatya'da küçük esnafa destek kampanyası büyüyor
Malatya'da küçük esnafa destek kampanyası büyüyor
Malatya'da küçük esnafa destek kampanyası büyüyor
Malatya'da küçük esnafa destek kampanyası büyüyor

Yönetim Kurulu, Ticaret, Malatya, yerel, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Malatya'da küçük esnafa destek kampanyası büyüyor - Son Dakika Ekonomi


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