Son Dakika Haberleri: Malatya'da Kullanılmayan Binada Yangın

Malatya'da Kullanılmayan Binada Yangın

28 dakika önce

MALATYA'da, daha önce Halk Eğitim Merkezi olarak hizmet veren boş binada bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Malatya'da Kullanılmayan Binada Yangın, System.String[]
MALATYA'da, daha önce Halk Eğitim Merkezi olarak hizmet veren boş binada bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Selçuklu Mahallesi'ndeki eski Halk Eğitim Merkezi binasında meydana geldi. Kullanılmayan 9 katlı binanın 8'inci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Kimsenin yaralanmadığı yangında binada hasara meydana gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:29 Kaynak: DHA

İtfaiye, Malatya, Güncel
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