Malatya'da Kullanılmayan Binada Yangın
28 dakika önce
MALATYA'da, daha önce Halk Eğitim Merkezi olarak hizmet veren boş binada bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
MALATYA'da, daha önce Halk Eğitim Merkezi olarak hizmet veren boş binada bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Selçuklu
Mahallesi'ndeki eski Halk Eğitim Merkezi binasında meydana geldi. Kullanılmayan 9 katlı binanın 8'inci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Kimsenin yaralanmadığı yangında binada hasara meydana gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.
- Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:29 Kaynak: DHA
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