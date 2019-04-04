Malatya'da Kültür Sanat

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
, "Savaş Alanı Gibi Kadın" oyununu, Malatya
'da izleyicilerin beğenisine sunacak.
Matei Visniec'in yazdığı, Zeynep Avcı
'nın Türkçeye çevirdiği ve Barış Erdenk'in yönettiği, dekor tasarımını Emre Satı'nın, kostüm tasarımını Aylin Diner'in üstlendiği oyunda, Sevi Demirçivi ve Gonca Eryiğit rol alıyor.
Oyunda, Yugoslavya
iç savaşında tecavüze uğrayıp hamile kalan Dora'nın bebeğini doğurmayı reddetmesi ve toplu mezar kazıcılarının ekibine psikolojik destek için gönüllü olan Amerikalı psikolog Kate'in yardımı ile yaşama geri dönme yollarını araması anlatılıyor.
Oyun, Malatya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de, 6 Nisan Cumartesi günü de saat 14.00 ve 20.00'de sahnelenecek.