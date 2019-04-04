Son Dakika Haberleri: Malatya'da Kültür Sanat

Malatya'da Kültür Sanat

41 dakika önce

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, "Savaş Alanı Gibi Kadın" oyununu, Malatya'da izleyicilerin beğenisine sunacak.

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Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, "Savaş Alanı Gibi Kadın" oyununu, Malatya'da izleyicilerin beğenisine sunacak.

Matei Visniec'in yazdığı, Zeynep Avcı'nın Türkçeye çevirdiği ve Barış Erdenk'in yönettiği, dekor tasarımını Emre Satı'nın, kostüm tasarımını Aylin Diner'in üstlendiği oyunda, Sevi Demirçivi ve Gonca Eryiğit rol alıyor.

Oyunda, Yugoslavya iç savaşında tecavüze uğrayıp hamile kalan Dora'nın bebeğini doğurmayı reddetmesi ve toplu mezar kazıcılarının ekibine psikolojik destek için gönüllü olan Amerikalı psikolog Kate'in yardımı ile yaşama geri dönme yollarını araması anlatılıyor.

Oyun, Malatya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de, 6 Nisan Cumartesi günü de saat 14.00 ve 20.00'de sahnelenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:15 Kaynak: AA

Diyarbakır, Devlet Tiyatroları, Malatya, Kültür Sanat
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