Malatya'da kültür varlıkları görsellerinin sanal evrende ticari amaçlı kullanılmasına izin yok - Son Dakika

Malatya'da vakıflara ait kültür varlıklarının görüntülerinin sanal evrende ticari amaçlı kullanılmak üzere profesyonel çekim ekipmanlarıyla çekilmesine izin verilmeyecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, mülkiyeti Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait kültür varlıklarının sanal evren platformunda ticari amaçlı kullanıldığı belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer yerilen Malatya Vakıflar Bölge Müdür Vekili Adem Bacanlı, "Metaverse (sanal evren) platformunda, mülkiyeti idaremize ait kültür varlıklarının profesyonel görüntülerinin ticari amaçlı olarak kullanıldığı tespit edildi. Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan vakıf kültür varlıklarında sanal evrende ticari amaçlı kullanılmak üzere profesyonel çekim için gerekli bütün ekipmanlar ile fotoğraf, video vb. çekimlerin yapılmasına izin verilmemesi, bu konuda Valilikler ve Müftülükler ile iş birliği içerisinde olunması ve konunun titizlikle takibinin yapılması talimatı bildirilmiştir." ifadelerini kullandı.