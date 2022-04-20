Malatya'da kültür varlıkları görsellerinin sanal evrende ticari amaçlı kullanılmasına izin yok - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da kültür varlıkları görsellerinin sanal evrende ticari amaçlı kullanılmasına izin yok

20.04.2022 13:22
Malatya'da kültür varlıkları görsellerinin sanal evrende ticari amaçlı kullanılmasına izin yok

Malatya'da vakıflara ait kültür varlıklarının görüntülerinin sanal evrende ticari amaçlı kullanılmak üzere profesyonel çekim ekipmanlarıyla çekilmesine izin verilmeyecek.

Malatya'da vakıflara ait kültür varlıklarının görüntülerinin sanal evrende ticari amaçlı kullanılmak üzere profesyonel çekim ekipmanlarıyla çekilmesine izin verilmeyecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, mülkiyeti Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait kültür varlıklarının sanal evren platformunda ticari amaçlı kullanıldığı belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer yerilen Malatya Vakıflar Bölge Müdür Vekili Adem Bacanlı, "Metaverse (sanal evren) platformunda, mülkiyeti idaremize ait kültür varlıklarının profesyonel görüntülerinin ticari amaçlı olarak kullanıldığı tespit edildi. Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan vakıf kültür varlıklarında sanal evrende ticari amaçlı kullanılmak üzere profesyonel çekim için gerekli bütün ekipmanlar ile fotoğraf, video vb. çekimlerin yapılmasına izin verilmemesi, bu konuda Valilikler ve Müftülükler ile iş birliği içerisinde olunması ve konunun titizlikle takibinin yapılması talimatı bildirilmiştir." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Malatya'da yetiştirme yurdunda büyüyen çift, dünya evine girdi Malatya'da yetiştirme yurdunda büyüyen çift, dünya evine girdi Yeşilşyurt'ta çocuklar için ramazan eğlencesi Yeşilşyurt'ta çocuklar için ramazan eğlencesi

Metaverse, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da kültür varlıkları görsellerinin sanal evrende ticari amaçlı kullanılmasına izin yok - Son Dakika


Son Dakika
13:11 Köpeğini gezdirirken muhtarın sopalı saldırısına uğradı, ertesi gün köpekleri zehirlenerek öldürüldü
13:11 2 yıl önce İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı
13:02 Psikolog Esra Ezmeci'den "Çok ateşliyim, kimse beni tatmin edemiyor" diyen takipçisine şaşırtan yanıt
12:59 Erdoğan'dan Pençe-Kilit Harekatı açıklaması: Yakında Kandil diye bir yer kalmayacak
12:58 Seçim vaktinde mi yapılacak? Galatasaray'ın itirazı cuma günü görüşülecek
12:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisiyle görüşmek isteyen kanser hastası kadının ricasını kırmadı
12:35 Ferrero Türkiye'den açıklama: Kinder çikolatalarının tüm resmi kontrolleri yapıldı, ürünlerimiz güvenli
12:32 Erdoğan'dan 6'lı masa hakkında ilginç yorum: Milletimiz kimin kurduğunu biliyor
12:21 Savcılık, Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istedi! YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçe gösterildi
12:00 Adriana Lima'nın göbeğinin şekli şaşkınlık yarattı: 20 yıllık ebeyim ilk kez böyle gördüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 13:30:05. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da kültür varlıkları görsellerinin sanal evrende ticari amaçlı kullanılmasına izin yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement