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Malatya'da kumar baskını - Son Dakika

Malatya'da kumar baskını

01.12.2021 11:50
Malatya'da kumar baskını

Malatya'da, polis tarafından isimsiz bir işyerinde 5 şahsın kumar oynadığı tespit edildi.

Malatya'da, polis tarafından isimsiz bir işyerinde 5 şahsın kumar oynadığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, Yeni Hamam Mahallesi'nde isimsiz bir işyerinde 5 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Polis tarafından düzenlenen baskında masada bulunan 800 TL muhafaza altına alındı.

5 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanununa muhalefetten idari para cezası uygulandı. İşletmeci hakkında adli tahkikat başlatıldı. - MALATYA

Malatya'da kumar baskını

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da kumar baskını - Son Dakika


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